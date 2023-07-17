«القاهرة» توجه بسرعة إنجاز ملفات التصالح في مخالفات البناء

أكدت محافظة القاهرة على نواب المحافظ ورؤساء الأحياء، تذليل العقبات أمام اللجان المختصة بفحص ومعاينة ملفات التصالح في مخالفات البناء، والتشديد على سرعة إنجاز ملفات التصالح في مخالفات البناء وفق قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته بالقانون رقم 1 لسنة 2020، والتواصل المستمر بين الجهات التنفيذية واللجان الفنية التي تبت في طلبات التصالح من أجل تقنين الحالات التي ينطبق عليها القانون.

اجتماعات مستمرة مع اللجان المختصة بالنظر في ملفات التصالح

وقال الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية في تصريح لـ«الوطن»، إن هناك اجتماعات مستمرة مع اللجان المختصة بالنظر في ملفات التصالح وبحث أي مشكلات تواجهها من أجل العمل على حلها وإزالة العراقيل على الفور وفق قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019، مشيرا إلى أنه يتم مخاطبة المواطنين المتقدمين للتصالح بتقديم الأوراق المطلوبة بشأن التصالح في مخالفات البناء.

وفي سياق متصل، أكد مصدر مسؤول، أن مشروع قانون التصالح الجديد لا يزال موجودا لدى الحكومة لإجراء الصياغة والتعديلات عليه، ومجلس النواب في انتظار وصول مشروع القانون تمهيدا للمناقشة والبت فيه لتحقيق الصالح العام وإنهاء مخالفات البناء والتعامل بشكل رسمي على المباني بعد التقنين، وحصول الدولة على مستحقاتها، كما يوفر قانون التصالح، العديد من المزايا للمواطنين والحكومة معا؛ منها وقف القضايا والأحكام الصادرة بشأن المخالفة محل التصالح كما يتيح إدخال المرافق ويزيد القيمة المادية للعقار، ويسمح بإمكانية التعلية أو الحصول على رخصة بناء وفق ما يقره القانون.