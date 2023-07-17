«محلية النواب» تكشف تطورات التصالح في مخالفات البناء

التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، من أهم القوانين التي تشغل بال كثير من المصريين، وأوضح المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنّ الدكتور مصطفى مدبولي يحرص كل الحرص على الانتهاء من قانون التصالح في مخالفات البناء، موضحا أن الدولة المصرية دولة ذات مؤسسات عديدة وذات قيمة كبيرة.

التصالح في مخالفات البناء

وعن التصالح في مخالفات البناء، أوضح السجيني خلال لقائه في برنامج «حضرة المواطن»، المُذاع عبر قناة «الحدث اليوم»، أنّه يعتقد أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، سيدخل بقوة وسينحاز للمطالب الموضوعية بخصوص التصالح في مخالفات البناء: «قانون التصالح في مخالفات البناء في تقديري وصل إلى مرحلة عدم الحسم إلا بتوجيه من الرئيس السيسي، وقانون التصالح في مخالفات البناء وصل إلى مائدة الرئاسة».

النسخة النهائية من قانون التصالح في مخالفات البناء

وكان عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أكد أنّ جميع النواب ما زالوا ينتظرون إرسال الحكومة المصرية النسخة النهائية من القانون لمنافشته، فضلا عن أنّه من المؤكد انتهاء الحكومة من صياغة مشروع القانون الجديد في مجمله.