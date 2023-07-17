عاجل.. الأهلي يتوصل لاتفاق مع رضا سليم جناح الجيش الملكي المغربي

كشفت تقارير صحفية مغربية، مساء اليوم الإثنين، عن توصل مسؤولي النادي الأهلي لاتفاق مع رضا سليم جناح الفريق الجيش الملكي المغربي لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

قناة مغربية: الأهلي أتم اتفاقه مع رضا سليم

أكد موقع القناة الثانية المغربي أن النادي الأهلي ورضا سليم توصلا لاتفاق بشأن جميع بنود العقد واتفقا على جميع شروط اللاعب الشخصية.

وأوضح أن رضا سليم قد يصبح لاعبا بشكل رسمي في صفوف النادي الأهلي خلال الأيام القليلة المقبلة، ليصبح ثاني اللاعبين الراحلين عن فريق الجيش الملكي بعد ديني بورجس الذي انتقل صوب بطولة الدوري الإماراتي.

رضا سليم يضغط على الجيش الملكي من أجل الرحيل

وكانت تقارير صحفية مغربية، قد أشارت في وقت سابق، إلى أن رضا سليم يرفض الاستمرار مع فريقه في الفترة المقبلة، ويضغط على إدارة النادي من أجل الرحيل.

ووفقًا لموقع «لو سبورت 360» المغربي، فإن رضا سليم يرفض الاستمرار مع الجيش الملكي في الموسم المقبل، ويطلب الرحيل.