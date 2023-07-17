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حزب «مصر أكتوبر»: كلمة الرئيس في قمة نيروبي دليل على دعم مصر لدول القارة

كتب:

محمد أباظة
10:05 م | الإثنين 17 يوليو 2023
المهندس أحمد حلمي

المهندس أحمد حلمي

قال المهندس أحمد حلمي أمين حزب «مصر أكتوبر» بمحافظة الإسكندرية، إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أعمال القمة التنسيقية الخامسة لمنتصف العام للاتحاد الأفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والآليات الإقليمية والدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي بالعاصمة الكينية نيروبي، تعكس الدور الريادي والفعال للدولة المصرية.

وأوضح «حلمي»، في بيان، أن مشاركة الرئيس السيسي في «قمة نيروبي»، جاءت ترسيخا لحرص مصر على تسريع وتيرة التنمية في البلدان الأفريقية، إضافة إلى تعزيز سبل الاستقرار ولتخطي التحديات التي تواجه هذه الدول، مشيرا إلى أن الرئيس حريص منذ سنوات على توطيد العلاقات مع جميع الدول الأفريقية، وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع دول القارة.

وأشار أمين حزب «مصر أكتوبر» بمحافظة الإسكندرية، إلى أن مصر دائمًا تقف بجانب دول القارة الأفريقية، وتقدم لهم الدعم اللازم، لتحقيق التنمية المستدامة، وتأمين مستقبل أفضل للأجيال القادمة، موضحا أن كلمة الرئيس السيسي، بقمة نيروبي، دليل على دعم مصر التام لدول القارة في مختلف قضاياها، سواء في التنمية أو التغير المناخي الذي أثر كثيراً على القارة الأفريقية.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.