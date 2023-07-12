«مصر أكتوبر» يثمن استضافة القاهرة لقمة دول الجوار الخاصة بأزمة السودان

ثمن حزب مصر أكتوبر استضافة مصر لمؤتمر قمة دول جوار السودان، المقرر أن تنعقد في القاهرة غدا الخميس، لبحث التوصل إلى حل سلمي سريع لإنهاء الصراع الحالي، وتداعيات الأزمة على دول الجوار، ووضع آليات فعالة لتسوية الأزمة سلميا بمشاركة دول الجوار، والوقف الفوري لإطلاق النار، والعودة لمفاوضات السلام، بالتنسيق مع المسارات الإقليمية.

استضافة مصر لقمة دول جوار السودان

وأكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر أن استضافة مصر لقمة دول جوار السودان يعكس دور مصر الإقليمي، وحيادها في الأزمة الحالية، وما تتمتع به من علاقات طيبة مع دول الجوار، خاصة بعد عقد قرابة 12 لقاء لمناقشة وقف إطلاق النيران بين طرفي النزاع، دون الالتزام بالاتفاق.

مديح تطالب بعقوبات على منتهكي وقف إطلاق النار

وطالبت مديح بفرض عقوبات علي عدم التزام أحد الطرفين ببنود أي اتفاق لوقف إطلاق النار، مع نشر قوات حفظ السلام، على أن تتوصل القمة لاتفاقات ملزمة للطرفين، تشمل ضمانات لاحترام الهدنة، وتوفير مسارات آمنة لدعم المدنيين، وتوفير الدعم الإغاثي.