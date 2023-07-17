حزب «مصر أكتوبر»: التحالف الوطني يدعم التنمية والبناء ويعزز الحماية الاجتماعية

أشادت الدكتورة دعاء زهران، أمين أمانة القاهرة الجديدة وأمانة التدريب والتثقيف بالمركزية حزب «مصر أكتوبر»، بجهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بعد إعلانه صرف تعويضات عاجلة للأسر المتضررة من انهيار عقار حدائق القبة، علاوة على توفير شقق بالإيجار لهم.

التحالف الوطني يقدم الدعم النفسي والاجتماعي للمتضررين

وقالت أمين أمانة القاهرة الجديدة وأمانة التدريب والتثقيف بالمركزية حزب «مصر أكتوبر»، في بيان، إن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يسهم في تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأهالي المتضريين، مؤكدة أن التحالف قدم جهوداً كبيرة في دعم المواطنين من الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا خلال الفترة الماضية.

وِأشارت إلى أن التحالف منذ إنشائه يسهم بدور كبير في دعم مسيرة التنمية والبناء التي تقوم بها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحة أن جهود التحالف الوطني تتكامل مع جهود الحكومة والقطاع الخاص في تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية.