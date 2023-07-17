عاجل.. ثنائي الأهلي إلى زد وشرط كولر لرحيل شريف ومفاجأة بن شرقي «ما يفوتكش»

«مايفوتكش»، خدمة إخبارية صباحية ومسائية، يقدمها «الوطن سبورت»، للقراء والمتابعين يوميًا، يستعرض خلالها أهم الأحداث والأخبار المتعلقة بالكرة المحلية والعالمية، وأبرز ما يدور داخل جدران قلعتي الأهلي والزمالك وباقي الأندية المصرية.

شادي حسين ومصطفى ميسي ينتقلان إلى زد

كشف مصدر داخل النادي الأهلي في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت» أن صفقة انتقال الثنائي شادي حسين ومصطفى سعد خلال الصيف المقبل على سبيل الإعارة تمت بشكل رسمي.

بيراميدز يزاحم الزمالك على بن شرقي

أكد مصدر مسؤول داخل نادي بيراميدز، أن هناك مفاوضات بالفعل لضم بن شرقي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية،: «بن شرقي بالتأكيد سيكون إضافة لأي فريق، كما أن كونه لاعبا حرا في الوقت الحالي يمنحه ميزة إضافية في التفاوض».

كولر يوافق على رحيل محمد شريف

كشف مصدر داخل الأهلي عن قرار مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأحمر، بموافقته على رحيل المهاجم محمد شريف حال تلقيه عرضًا للرحيل عن القلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.