غلق 57 منشأة وتحصيل 1.3 مليون جنيه غرامات في حملات تفتيشية بالإسكندرية

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، استمرار حملات التفتيش على المنشآت العامة والتصدي لأي مخالفات وغلق وتشميع المقاهي والمطاعم المخالفة، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وإزالة الإشغالات وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين، والتي أسفرت عن غلق 57 منشأة وتحصيل مليون و300 ألف جنيه غرامات.

حملات في أحياء الإسكندرية

وبحسب بيان محافظة الإسكندرية، فإن أحياء الإسكندرية نفذت بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية، حملات مكبرة للتفتيش على المنشآت العامة والأسواق للتأكد من جودة المنتجات وإزالة الإشغالات والتعديات على مستوى الأحياء.

تحرير 4486 محضرا متنوعا

وأسفرت الحملات عن غلق 57 منشأة، والتحفظ على 9930 حالة إشغال متنوع، بالإضافة إلى تحرير 4486 محضرا متنوعا بين بيئة وصحة وطب بيطري وقوى عاملة وتموين وتفتيش صيدلي وإشغال طريق ورخص محلات وفرض غرامات فورية تقدر بمليون و300 ألف جنيه خلال أسبوع.

وشدد محافظ الإسكندرية على استمرار الحملات من أجل ردع المخالفين والحفاظ على حقوق المواطنين في عروس البحر الأبيض المتوسط.