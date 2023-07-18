الرئيس الأوكراني: 60% من المنتجات الزراعية ذهبت إلى أفريقيا وآسيا

أشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إلى تصدير نحو 33 مليون طن من المنتجات الزراعية الأوكرانية إلى 45 دولة، بموجب مبادرة حبوب البحر الأسود «صفقة الحبوب»، التي أبرمتها بلاده وروسيا بوساطة تركيا والأمم المتحدة، في يوليو 2022.

وأضاف زيلينسكي، أن «كييف» مستعدة لمواصلة صادراتها من الحبوب عبر البحر الأسود، رغم إعلان موسكو انتهاء «صفقة الحبوب» بحكم الأمر الواقع.

وأضاف الرئيس الأوكراني، في تصريحات شاركها المتحدث باسمه سيرجي نيكيفوروف، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «لسنا خائفين»، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

60% من الكميات المصدرة ذهبت إلى أفريقيا وآسيا

وأشار الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إلى بعث رسالتين رسميتين إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والأمين العام لمنظمة «الأمم المتحدة» أنطونيو جوتيريش، يقترح عليهما مواصلة الصادرات، مؤكدا أن 60% من الكميات المصدرة ذهبت إلى أفريقيا وآسيا.

واليوم الثلاثاء، توقفت مبادرة حبوب البحر الأسود «صفقة الحبوب»، عن العمل، التي تم التوقيع عليها في 22 يوليو 2022 في مدينة «إسطنبول» التركية.

وأوضحت وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية، أن الاتفاق التي قضت بالتصدير الآمن للحبوب والأغذية الأوكرانية، وكذلك الأسمدة عبر البحر الأسود من 3 موانئ: «تشيرنومورسك-يوجني-أوديسا»، كانت سارية المفعول لمدة عام تقريبًا:

رابطة إيطالية: إلغاء صفقة الحبوب خطر على الاستقرار السياسي

وفي وقت سابق، قالت «رابطة المزارعين» الإيطاليين، إن «صفقة الحبوب» كانت مهمة لمكافحة خطر المجاعة في 53 دولة، مضيفة إن وفقا للأمم المتحدة، ينفق السكان 60% على الأقل من دخلهم على الغذاء.

وأشارت الرابطة الإيطالية، إلى خطر على الاستقرار السياسي، وتصاعد التوترات الاجتماعية وتدفقات الهجرة تتزايد، نحو إيطاليا، موضحة أن 3 دول: «الصين-إسبانيا-تركيا» استفادت من «مبادرة حبوب البحر الأسود».

وحصلت الـ3 دول، على 24% و18% و10% من حجم المنتجات الأوكرانية التي تم تصديرها، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.