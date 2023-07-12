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زيلينسكي: أوكرانيا لن تحتاج إلى خطة للانضمام للناتو

كتب:

نرمين عفيفي
01:56 م | الأربعاء 12 يوليو 2023
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنّه من المهم أنّ أوكرانيا لا تحتاج إلى خطط انضمام للناتو، مؤكدا أنّ الديمقراطية أقوى من الهجمات الإرهابية، وأقوى من الحرب الشاملة التي تقودها روسيا.

وأضاف زيلينسكي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مشترك، مع الأمين العام لحلف الناتو، أنّ بلاده تقدّر كثيرا أنّها لن تحتاج إلى خطة للانضمام إلى الناتو، لافتا إلى أنّ نتيجة القمة اليوم جيدة، وهذه هي المرحلة المهمة لأوكرانيا لتكون عضوا كاملا في التحالف، إلى جانب ضمان أمنها.

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بقلم نرمين عفيفي