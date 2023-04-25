«الأمم المتحدة» تقدم اقتراحا إلى موسكو لتوسيع صفقة الحبوب مع أوكرانيا

قال مسؤول أوكراني كبير، اليوم، إنّ اقتراح الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، بشأن تحسين وتمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية الآمن على البحر الأسود، لا يمكن أن ينجح إلا إذا ضغط المجتمع الدولي بشكل جماعي على روسيا، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز».

جوتيريش يهدف لتحسين الاتفاقية

وقدم جوتيريش، مقترحات من أجل طريق للمضي قدما يهدف إلى تحسين الاتفاقية وتمديدها وتوسيعها في رسالة إلى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وقال مستشار الرئيس الأوكراني، ميخائيلو بودولياك، إنّ مبادرة جوتيريش المبررة تماما لا يمكن نجاحها إلا إذا ضغط المجتمع الدولي بشكل جماعي على روسيا.

وأضاف أنّ أوكرانيا، من ناحية أخرى، ستواصل اتباع الاتفاقات مع تركيا والأمم المتحدة، وستواصل تسليم شحنات الحبوب إلى وجهتها، وحل مشكلة الإمدادات الغذائية العالمية.

النقص العالمي في الإمدادات الغذائية

ومن جانب آخر، قال الكرملين اليوم الثلاثاء، إنّ النقص العالمي في الإمدادات الغذائية لا يُعزى في المقام الأول إلى نقص الحبوب الروسية والأوكرانية في السوق.

كما أعادت تأكيد موقفها بأن الأحكام المتعلقة بصادرات الحبوب الروسية لم تنفذ على النحو الواجب، وأشارت موسكو إلى أنها لن تسمح لمبادرة الحبوب، التي تم توقيعها في يوليو الماضي، ورفعت الحصار عن ثلاثة موانئ أوكرانية في البحر الخلفي، بالاستمرار إلى ما بعد 18 مايو، لأنها تقول إن قائمة المطالب بصادراتها لم يتم الوفاء بها.

كما نفى بودولياك تأكيد وزارة الدفاع الروسية أن كييف تحاول مهاجمة سفنها في البحر الأسود، وهي إجراءات قالت إنها تهدد احتمالات تمديد اتفاق تصدير الحبوب.