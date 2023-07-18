رئيس اتحاد الريشة الطائرة: سننظم أول بطولة عالمية لذوي الهمم في 2024

كشف الدكتور علي حسب الله رئيس الاتحاد المصري للريشة الطائرة، تفاصيل حصد المنتخب الوطني 10 ميداليات في بطولة أفريقيا للريشة الطائرة البارالمبية، مشددًا على أن نشاط مصر في الريشة الطائرة واسع محليا وقاريا ودوليا، حيث سيجرى ينظيم بطولة مصر الدولية في شهر أكتوبر بمناسبة أعياد أكتوبر، وفي بداية 2024 سننظم أول بطولة عالمية للريشة الطائرة لذوي الهمم.

وقال «حسب الله» في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي، أن لاعبينا من ذوي القدرات الخاصة تألقوا في البطولة وهو ما منح مصر صدارة الترتيب العام في البطولة القارية للعام الثاني على التوالي وسط حالة من الفرحة الكبيرة بذلك التفوق على مستوى قارة أفريقيا.

الدولة أولت اهتماما كبيرا بذوي الهمم سياسيا واجتماعيا

وتابع رئيس الاتحاد المصري للريشة الطائرة: «الدولة أولت اهتماما كبيرا بذوي الهمم سياسيا واجتماعيا ورياضيا واقتصاديا، ولم تبخل عنهم بأي شيء، وبخاصة في الملف الرياضي»، وتوجه بالشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على دعمه لهم.

وأكد، أن البطولة الأخيرة التي استضافتها أوغندا كانت من أشرس البطولات في هذه اللعبة، وفي العام الماضي شاركت مصر في هذه البطولة ولكن لم تحصد هذا العدد الكبير من الميداليات.

وأشار، إلى أن الريشة الطائرة لعبة أولمبية تشارك في الأولمبياد بـ5 مسابقات، هي فردي الرجال، وفردي السيدات، وزوجي الرجال وزوجي السيدات، ثم زوجي المختلط، لافتًا إلى أن بطولة رواندا شهدت مشاركة 10 دول، وهو رقم كبير بالنسبة إلى منافسات هذه اللعبة في الفئة البارالمبية.