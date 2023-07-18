«الإسكندرية السينمائي» يطلق اسم الناقد الراحل مجدي الطيب على المركز الصحفي

قررت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد الأمير أباظة إطلاق اسم الناقد السينمائي الراحل مجدي الطيب على المركز الصحفي للدورة الـ39، والمقرر إقامتها في الفترة من 3 إلى 8 أكتوبر المقبل.

أكبر رئيس تحرير للبرامج بالقناة الثقافية

وأشارت إدارة المهرجان، في بيانٍ صحفي، إلى أن الناقد الراحل مجدي الطيب هو كبير المعدين بالتلفزيون المصري وينتمي الناقد مجدي الطيب الي الجيل الثالث من النقاد السينمائيين بعد جيل سمير فريد وسامي السلاموني وجيل طارق الشناوي، كما يعد أكبر رئيس تحرير للبرامج بالقناة الثقافية حيث كتب على مدار عمره كثير من البرامج المميزة مثل «كدرات عربية» و«إبداع إرشيفي» و«قمر النيل» و«هذه ليلتي» وكان أخرهم برنامج «كواليس».

فيما تتلمذ على يده جيل كامل من نقاد السينما الكبار وكان مهتما بالسينما والدراسات السينمائية والنقدية، والتحق بعد تخرجه بالمعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون، وقام بالكتابة في مجلات الفن والكفاح العربي ونهضة مصر وظل يكتب مقالاته النقدية بجريدة القاهرة حتى وفاته، تم تكريمه في الإذاعة الجزائرية، كما كرمته الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما التي كان أحد أعضاء مجلس إدارتها لسنوات كما كان أمينًا عامًا لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط.

مهرجان الإسكندرية

يذكر أن مهرجان الإسكندرية تقام دورته هذا العام خلال الفترة من 3 إلى 8 أكتوبر المقبل تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني واللواء محمد الشرف محافظ الإسكندرية، وتنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما التي يرأس مجلس إدارتها الناقد الكبير الأمير أباظة ويشارك به الأفلام الطويلة والقصيرة من دول البحر المتوسط في أفريقيا وأسيا وأوروبا.