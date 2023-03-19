تكريم اسم الناقد الراحل مجدي الطيب في مهرجان الإسماعيلية

أقيمت اليوم ضمن فعاليات الدورة الـ24 لمهرجان الإسماعيلية، ندوة عن الصحافة الفنية أدارها الدكتور ناجي فوزي، بحضور الدكتور ياقوت الديب وحسام الخولي، والناقد محمد دياب، بجانب الناقد عصام زكريا رئيس المهرجان، الناقدة السينمائية ناهد صلاح، ومدير التصوير محمود عبد السميع، والناقدة صفاء الليثي، وماجدة موريس وغيرهم من النقاد والمتخصصين.

وبدأت الندوة بتكريم اسم الناقد الراحل مجدي الطيب، والوقوف ودقيقة حداد على روحه، وسلم الناقد عصام زكريا رئيس المهرجان درع التكريم للكاتب الصحفي سيد محمود.

تحدث محمد دياب خلال الندوة عن كتابه، موضحا فيه مسيرة الفنانين والصحفيين وعن حياتهم الحقيقية، وليس كما تظهر على الشاشة بمظهرها الزاهي والمشرق دائما، وذكر أنه لا يوجد فنان كتب مسيرته وقصة حياته بخط يده، وأن كل الفنانين قامت الصحف والجرائد بكتابة مسيرتهم.

وقال دكتور ياقوت الديب، إن الفصل الثاني من الورقة البحثية، موضوع عن الكتابة حول الفنون وصناعها في الإصدار الأول من المجلة، حيث كانت الكتابة عن السينما هي الغالبة علي محتوياتها فضلا عن اعتنائه بالفنون الاخري، لافتاً أن الاهتمام بتقديم صور النجوم المصريين والأجانب علي غلاف المجلة من الامام والخلف.

وتحدث محمد دياب عن الحلقة البحثية في رحلة مذاكرات فناني مصر في القرن العشرين، حيث يتضمن البحث محاور مهمة عن نجيب الريحاني بين الحقيقة والتزييف، مشيرا في التمهيد إلى أن مصر عرفت هذا النوع من المذكرات في سنوات مبكرة من القرن العشرين، وهي ما تتمثل في مذكرات الممثلة مريم سماط، باعتبارها أول امرأة جاءت من سوريا تعمل في الفرق المسرحية الأولى الرائدة في مصر في الربع الأخير من القرن التاسع عشر.

أم كلثوم نشرت مذكراتها في «آخر ساعة» من عام 1937 إلى 1939

وتحت عنوان مذكرات الانسة أم كلثوم، يذكر الباحث ان السيدة ام كلثوم اقتنعت باقتراح الصحفي المعروف محمد التابعي بكتابة مذكراتها لحساب مجلة «آخر ساعة التي نشرتها في الفترة من نوفمبر عام 1937 وحتي يناير 1391.

نجيب الريحاني كتب نعيه بنفسه قبل وفاته بـ15 يوما

كما ذكر الباحث حسام الخولي ان الفنان الكوميدي الكبير نجيب الريحاني كان يكتب مقالات في الصحف المصرية من وقت لآخر، وأنه كان صاحب لغة بليغة ومؤثرة حتي ان الصحافة كانت قد اكتشفت انه كتب نعيه بنفسه وقبل وفاته بخمسة عشرا يوما فقط، في 24 مايو 1949، كما كان الفنان يوسف وهبي حريص أن يكتب في مجلة أهل الفن كمواطن ومثقف في الثورة.