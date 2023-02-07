ماذا قال الناقد مجدي الطيب قبل وفاته عن الفنان محمد رمضان؟

رغم أنه من المعروف عن الناقد مجدي الطيب أنه صريح الرأي، جرئ في قراراته وحكمه على الأعمال الفنية وأبطالها، إلا أنه أشاد بالفنان محمد رمضان قبل وفاته بأيام، عندما استجاب الأخير لرسالة الفنان إحسان التركي، واستقبله في موقع تصوير مسلسل «العمدة».

رأي مجدى الطيب عن محمد رمضان

وكتب مجدي الطيب عبر حسابه الشخصي «فيس بوك»: «النبيل رمضان، لما محمد رمضان يستجيب على الفور، لرسالة عبر موقع التواصل الاجتماعي، يطلب فيها الفنان إحسان الترك (68 سنة) أن يتذكره في أعماله المقبلة، ويسند له دورًا، بعد أن ضاقت به سبل الرزق، وباع شقته وسيارته».

وأضاف: «يُبادر محمد رمضان، دون تردد، بدعوته لزيارته في موقع تصوير مسلسل (العمدة)، المقرر عرضه في السباق الرمضاني القادم، ويأمر بكتابة دور له، يبدأ تصويره، من دون إبطاء، فإنه يكشف بذلك، زيف الشائعات التي كانت تطوله، بمناسبة ومن دون مناسبة، والحرب التي تستهدف تحطيمه، لأسباب مجهولة، ويؤكد إنسانيته، ونبل وأصالة معدنه».

وتابع حديثه، «إن بقي السؤال: لماذا التزم كثيرون الصمت حيال مبادرة محمد رمضان النبيلة، في الوقت الذي اعتادوا الصيد في الماء العكر، والتقاط الشاردة والواردة من أجل تشويهه، والتعتيم على المناطق المضيئة في شخصيته؟».

وفاة الناقد مجدي الطيب

وغيّب الموت الناقد الكبير مجدي الطيب، مساء الأحد الماضي، داخل منزله، كان للناقد مجدي الطيب عدد من المؤلفات التي تحمل اسمه، وأبرزها «سعيد مرزوق.. فيلسوف الصورة».