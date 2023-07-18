محافظ سوهاج يتفقد أعمال المرحلة الثانية من تطوير مكتبة «رفاعة الطهطاوي»

أجرى اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، زيارة ميدانية اليوم، لمتابعة أعمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير ورفع كفاءة مكتبة «رفاعة الطهطاوي» بمدينة سوهاج، ضمن خطة المحافظة لتحويل المكتبة إلى متحف للمخطوطات التراثية والتاريخية، ومركز تراثي ثقافي عالمي لرقمنة وترميم وتحقيق المخطوطات التراثية، بحضور الدكتورة إيمان حماد، أستاذ المكتبات بكلية الآداب جامعة سوهاج، المستشار الفني الأكاديمي، وصلاح عبد الفتاح، مدير المكتبة.

محافظ سوهاج يجري جولة بمكتبة رفاعة الطهطاوي

وشهد محافظ سوهاج، خلال جولته، الأقسام الجديدة التي جرى الانتهاء منها بالدور الأرضي من المكتبة، والتي تشمل «معمل الرقمنة، ومعمل ترميم الكتب التراثية، وقاعة الإطلاع الرقمية»، موجها باتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لاستكمال المعامل، وتزويدها بالأجهزة المطلوبة تمهيدا لبدء العمل، مشددا على أهمية مراجعة أعمال المرافق كافة التي تمت بالمكتبة، والحفاظ على ما جرى إنجازه.

واستمع اللواء طارق الفقي، إلى عرض تقديمي حول مراحل تطوير المكتبة، وأهمية المشروع وأهدافه، والخطة المستقبلية، موجها بالتعاون مع جامعة سوهاج، لتدشين حملة لجمع الكتب والمخطوطات التراثية من مختلف الجهات، خاصة التي يحتفظ بها الأهالي، وذلك حفاظا عليها من الاندثار.

ترميم دقيق للأجزاء المتهالكة من الأعمدة

يذكر أن مكتبة رفاعة الطهطاوي بسوهاج، شهدت خلال الفترة الماضية، أعمال مكثفة لتطوير وإعادة إحياء المكتبة.

وشهدت المرحلة الأولى ترميم دقيق للأجزاء المتهالكة من الأعمدة والأبواب، وإعادة «الطابع المعماري لأرضيات المكتبة، وصياغة الأثاث المتواجد بعمل دواليب حفظ، وطاولات وكراسي للإطلاع مع الحفاظ على الطراز الإسلامي المميز لقطع الأثاث القديمة»، بالإضافة إلى تطوير الإضاءات، والمرافق، وإنشاء جزء متحفي بمدخل المكتبة، يضم بعض المخطوطات والكتب الأثرية النادرة من المكتبة، الخاصة بالشيخ رفاعة الطهطاوي، ووضع تمثال نصفي بمدخل المكتبة له.