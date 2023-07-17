مصرع ربة منزل صعقا بالكهرباء في سوهاج

لقيت ربة منزل مصرعها صعقا بالكهرباء، أثناء قيامها بالأعمال المنزلية بسوهاج، إذ لامست يدها أحد أسلاك الكهرباء العارية، ما أدى إلى وفاتها في الحال.

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد بورود إشارة من مستشفى دار السلام المركزي، لمركز دار السلام، بوصول، ربة منزل تقيم دائرة المركز جثة هامدة، إدعاء صعق كهربائي.

الانتقال إلى موقع الحادث

على الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج إلى موقع الحادث، وبالانتقال وسؤال ذويها، أفاد نجلها، «عمر. د. ح»، سن 22 عاما عامل، وابنتها، «حنان» 25 عاما ربة منزل، ويقيمان بالناحية ذاتها، بأنه أثناء قيام المذكورة ببعض الأعمال المنزلية، لامست يدها أحد أسلاك الكهرباء العارية، ما أدى لصعقها ووفاتها، ونفيا الشبهة الجنائية.

تحرير محضر بالواقعة

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة توقف بعضلة القلب نتيجة صعق كهربائي، ولا توجد شبهة جنائية، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.