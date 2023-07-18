حملة مكبرة لإزالة الإعلانات العشوائية وغير المرخصة في الدقهلية

شنت محافظة الدقهلية حملة مكبرة لإزالة الإعلانات العشوائية وغير المرخصة في نطاق المحافظة، تستهدف تحسين المظهر الحضاري، والصورة البصرية للمواطنين، بالتنسيق مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة.

حملة مكبرة لإزالة الإعلانات الغير مرخصة بالدقهلية

وأوضحت المحافظة، أن الحملة تمت بإشراف محمد البدوي، مدير إدارة الإعلانات بالمحافظة، وجرى إزالة عدد من الإعلانات المخالفة وغير المرخصة في عدد من الشوارع والميادين شاملة غرب وشرق مدينة المنصورة ومراكز ومدن المحافظة.

وجرى التحفظ على الإعلانات التي تمت إزالتها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وفقا لاشتراطات لائحة الإعلانات المقررة، بالتنسيق مع فريق عمل الإعلانات والإشغالات والحملات، تستهدف مراجعة الإعلانات بالشوارع والميادين لتطبيق لائحة تنظيم الإعلانات وإزالة الإعلانات العشوائية وغير المرخصة.

تشكيل لجان مشتركة للمرور اليومي لمراجعة الإعلانات

وبحسب بيان محافظة الدقهلية، فإنه جرى تشكيل لجان مشتركة للمرور اليومي لمراجعة الإعلانات بنطاق المحافظة على الطبيعة، وإزالة الإعلانات العشوائية، وتنفيذ الإعلانات الجديدة وفقا للضوابط والتنظيم الذي تتضمنه لائحة الإعلانات، والعمل الجاد لتحصيل إيرادات الدولة الخاصة بجميع أنواع الرسوم التي حددها القانون والقواعد المنظمة، خاصة فيما يتعلق بالإعلانات.