محافظة القاهرة: تشكيل لجنة مراجعة تراخيص الإعلانات على العقارات أو الأبراج

قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، تشكيل لجنة برئاسة مهندس مدني بمركز بحوث الإسكان بوزارة الإسكان وعضوية كل من ممثل من مركز بحوث الإسكان بوزارة الإسكان ترشحه الجهة، ورئيس الحي، ووليد نور الدين مدير إدارة التفتيش الفني والهندسي بمحافظة القاهرة، ومحمود سليمان مدير إدارة الإعلانات بالمحافظة، ومحمد العوضي رئيس اللجنة الفنية للإعلانات بالمحافظة، ونورا راشد عضو اللجنة الفنية بإدارة الإعلانات، وممثل لإدارة الشئون القانونية بالمحافظة، ومدير منطقة الإسكان بالحي، وعضو اللجنة الفنية للإعلانات عن المنطقة المختصة، وللجنة أن تستعين بمن تراه لعضويتها، وذلك لمراجعة تراخيص ومكان الإعلانات على الأعمدة بالشوارع وأعلى العقارات حفاظا على سلامة المواطنين والتأكد من سلامتها والوضع القانونى .

ضوابط التراخيص

وأشار قرار محافظ القاهرة إلى مسؤولية اللجنة عن مراجعة كل التراخيص الصادرة للشاسيهات واليونيبولات أعلى العقارات، والمقامة على أبراج معدنية بنطاق أحياء محافظة القاهرة للتأكد من استيفاء كل التراخيص للمستندات المطلوبة لإصدارها بالإضافة إلى عدة اجراءات منها إجراء المعاينة اللازمة لمواقع الإعلانات للتأكد من مناسبة موقع الإعلان من حيث طبيعة المكان والحالة المرورية للطريق، والتأكد من السلامة الإنشائية للوحة الإعلانية بالمعاينة وفحص التقرير الاستشاري المقدم عنها، ومراجعة قيام الشركة المتعاقدة لأعمال الصيانة الدورية وإعداد تقرير دوري منها معتمد، ومراجعة مستندات الترخيص لجميع اللوحات واستيفاء الاشتراطات، وحصر اللوحات الإعلانية المتعاقد عليها وتحديد مالم يتم تجديده وأسباب عدم التجديد.

مراجعة قانونية ومالية

ومن مهام اللجنة وفق قرار محافظ القاهرة مراجعة الإجراءات القانونية والمالية مع الشركات المتعاقد معها فى الحالات غير المستوفاة لمستندات التجديد على أن تقوم اللجنة بعرض النتائج بصفة دورية على المحافظ.