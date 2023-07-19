تجديد حبس 3 متهمين بسرقة أسلاك كهرباء في القاهرة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة، بتجديد حبس 3 أشخاص 15 أيام على ذمة التحقيقات، باستخدام الفيديو كونفرانس، بتهمة سرقة الأسلاك الكهربائية وأجزاء القطارات، بدائرة شبرا مصر بالقاهرة، وكانت النيابة أمرت باستعجال التحريات للوقوف على نشاطهما الإجرامي واستكمال التحقيقات، وأمرت باستدعاء صاحب الشقة لسماع أقواله.

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية، حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة شبرا، وبحوزتهما قطعتي لقمة فرامل قطار، مجهولي المصدر، وبمناقشتهما اعترفا بسرقتها من داخل مخازن خاصة بإحدى الهيئات الحكومية بأسلوب «المغافلة».

عقوبة السرقة في القانون

وقال المحامي أحمد حسن الخبير القانوني، لـ«الوطن»، إنّ المادة 72 من القانون رقم 181 لسنة 2016 في شأن حماية المستهلك، نصت على أنّه إذا نشأت عن مخالفة أي حكم من أحكام القانون، إصابة شخص بعاهة مستديمة أو بمرض مزمن أو مستعصٍ، تكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو ما يُعادل قيمة السلعة محل الجريمة أيهما أكبر، وإذا نشأت عن المخالفة وفاة شخص أو أكثر، تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تُجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة محل الجريمة أيهما أكبر كما نصت المادة على أنّه إذا رأت المحكمة تطبيق حكم المادة (17) من قانون العقوبات فلا يجوز في هذه الحالة النزول بالعقوبة المُقيدة للحرية عن الحبس لمدة سنة واحدة.