توقعات بزيادة 500 مليار دولار في إيرادات الخدمات المصرفية عالميا بحلول 2030

تواصلت اليوم، فعاليات قمة «سيملس شمال إفريقيا 2023»، تحت عنوان «الطريق إلى التكنولوجيا المالية بشمال إفريقيا والشرق الأوسط»، برعاية البنك المركزي المصري، بالتعاون مع جامعة الدول العربية والاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، وبمشاركة أكثر من 4000 شخص من رؤساء الشركات والمؤسسات ورواد الأعمال بمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط.

أهمية التوسع في أنظمة المصارف المفتوحة

استعرض أندرياس أولوفسون رئيس خدمة المدفوعات الإلكترونية بمؤسسة «Tietoevry» العالمية، العديد من المعلومات والحقائق الرقمية التي توضح أهمية التوسع في أنظمة المصارف المفتوحة، وقال: «تشير الدراسات إلى أنه من المتوقع أن يصل حجم المعاملات المالية في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 7 تريليونات دولار بحلول 2026، كما يمكن أن تدر سوق الخدمات المصرفية 500 مليار دولار إيرادات جديدة للبنوك على مستوى العالم بحلول 2030، لافتا أن حجم سوق الخدمات المصرفية العالمية بلغ 2.41 مليار دولار خلال عام 2020، ومن المتوقع أن يصل إلى 11.34 مليار دولار في 2030، بمعدل نمو يصل إلى 17.1%».