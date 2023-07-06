الجامعة الألمانية بالقاهرة تناقش دور البنك المركزي في الاقتصاد المصري

نظم قسم الاقتصاد بكلية تكنولوجيا الإدارة بالجامعة الألمانية بالقاهرة، محاضرة لطلاب الكلية بالسنوات الدراسية المختلفة بعنوان «دور البنك المركزي في الاقتصاد المصري»، واستضاف خلالها الخبيرتين الاقتصاديتين ماجدة غنيم مدير إدارة عامة بإدارة أسواق النقد والمال بقطاع الأسواق، ورنا عبد الرحمن رئيس قسم بقطاع السياسة النقدية بالبنك، بهدف تسليط الضوء على دور البنك المركزي باعتباره الجهة المنوط بها تحقيق سلامة النظام النقدي والمصرفي، ومراقبة وتوجية النظام المصرفي للدولة والعمل على الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي بها والسيطرة على التضخم في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.

أهمية إجراءات السياسة النقدية في مصر

تناولت المحاضرة عدداً من المحاور ذات الصلة من خلال تقديم شرح وافي لدور البنك المركزي في تعزيز الشمول المالي دعما لجهود الدولة في تحقيق ذلك بهدف تمكين كل شرائح المجتمع من الوصول إلى المنتجات والخدمات المالية التي تلبي احتياجاتهم المختلفة بجــودة مناســبة وبأســعار معقولــة، وأهمية إجراءات السياسة النقدية في مصر باعتبارها إحدى السياسات الاقتصادية التي يجري استخدامها لتحقيق استقرار الأوضاع الاقتصادية وبالتالي يتحقق الاستقرار في المستوى العام للأسعار، إضافة إلى توضيح إجراءات السياسة النقدية التي يجري اتباعها لمواكبة التطورات الأخيرة.

أعربت الدكتورة هبة الله غنيم أستاذ مساعد قسم الاقتصاد بكلية تكنولوجيا الإدارة بالجامعة الألمانية بالقاهرة، والمشرف على المحاضرة، عن سعادتها وفخرها بكون المشاركتين بتقديم المحاضرة من خريجات الجامعة، وتشغلان تلك المناصب المرموقة بالبنك المركزي، كما أشادت بحرصهما على المشاركة بالحضور رغبة منهما في مد جسور التواصل مع الجامعة.