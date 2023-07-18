داعية تروي عبر قناة الناس قصة إسلام أم كلثوم بنت عقبة: أول مهاجرة من النساء

روت إيناس الخطيب، الداعية الإسلامية، قصة أم كلثوم بنت عقبة، مؤكدة أنها أول من هاجر من النساء وأسلمت رضي الله عنها بمكة، ولكنها أخفت ذلك عن أهلها وقومها، بسبب خوفها منهم ومن رد فعلهم أمام إسلامها.

شروط صلح الحديبية

وتابعت الداعية الإسلامية، خلال حوارها مع الإعلامية سالي سالم، بحلقة برنامج «البيت»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الثلاثاء: أنه كان من شروط صلح الحديبية أن قريش قد اشترطت على الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه إذا هاجر أحد من قريش إلى المدينة، يقوم الرسول برده، فلما وصلت أم كلثوم إلى المدينة لحق بها أخويها.

نزول آية في حقها

وأضافت «الخطيب»: «أن يرد عليهم رسول الله طلبت أم كلثوم منه ألا يردها إلى إخوتها، خشية أن يقوموا بردها عن دين الإسلام، وهي امرأة ضعيفة لا تقوى عليهم، وهنا أنزل الله عز وجل آية في حقها رضي الله عنها، قال الله تعالى في سورة الممتحنة، ، بسم الله الرحمن الرحيم {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ».