أمين الفتوى بـ«الإفتاء» لقناة الناس: ربنا أمر الملائكة بالسجود لآدم اختبارا لطاعتهم

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول لماذا أمر الله الملائكة بالسجود لآدم عليه السلام؟ وهل يصح السجود لغير الله؟

حكمة السجود هي الطاعة لله عز وجل

وتابع أمين الفتوى، بدار الإفتاء المصرية، خلال حواره مع الإعلامية سالي سالم، بحلقة برنامج «البيت»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الاثنين: «هناك حكمة من السجود لآدم وهي طاعة الله عز وجل وليس السجود لشخص آدم بل لطاعة الله عز وجل بسبب ظن الملائكة أنه أقل شأنا منهم وأنه سيفسد بالأرض».

واستكمل الشيخ أن حتى إبليس اعترض على ذلك وقلل من شأن آدم بقوله إنه قد خلقه الله من نار وخلق آدم من طين فكيف يسجد له، ولكن الله عز وجل كان له غرض آخر وهو تنفيذ الطاعة له.