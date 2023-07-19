«صحة مطروح»: تدريب فرق مكافحة التدخين في المنشآت الصحية (صور)

أعلن الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، أن إدارة مكافحة التدخين بمديرية الصحة نظمت تدريب فرق مكافحة التدخين على أعمال مكافحة التدخين بمستشفى الحمام المركزي والإدارة الصحية بمركز ومدينة الحمام، وجارٍ استكمال التدريب والذي يستهدف فرقا بجميع المنشآت، في إطار خطة الدولة لمكافحة التدخين وإعلان جميع المنشآت الصحية منشآت خالية من التدخين نهائيا.

سياسات منع التدخين في المنشآت الصحية

وقال وكيل وزارة الصحة بمطروح، الثلاثاء، ببيان إن التدريب في المنشآت الصحية يناقش جميع الأمور المتعلقة بسياسات منع التدخين والقوانين والقرارات الوزارية المنظمة لذلك، وكيفية التفعيل والتطبيق فى كل المنشآت الصحية، ووضع خطط العمل في الفترة المقبلة للحفاظ على المكتسبات التى جرى الوصول إليها الخاصة بمكافحة التدخين، وخاصة بعد قرار الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، بحظر التدخين نهائيا داخل المنشآت الصحية.

مكافحة التدخين

وقاد التدريب على مكافحة التدخين بالمنشآت الصحية الدكتور ابراهيم الدمرداش مدير عام الطب الوقائي، والدكتور محمود محمد رفعت، مدير إدارة مكافحة التدخين بالمديرية بمطروح، وسحر عبدالمنعم مسؤولة التدخين بإدارة الحمام، وإسلام الجزيري مسؤول التدخين بمستشفى الحمام المركزي.