«مكافحة الإدمان»: انخفاض مشاهد التدخين لـ2,9% في دراما رمضان 2022

استعرض عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، نتائج المرصد الإعلامى لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان وتحليل التناول الدرامي لمشكلة التدخين وتعاطي المواد المخدرة رمضان 2022، مقارنة بالسنوات الماضية، إذ جرى تحليل المضمون لعدد 27 عملا دراميا هذا العام وأن المساحة الزمنية لمشاهد التدخين 2.9 % من إجمالي المساحات الزمنية للأعمال الدرامية بعدما كانت 13% عام 2017.

أبرز أنواع التدخين التي ظهرت في الدراما 2022

وأضاف أن من أبرز أنواع التدخين التي ظهرت في الدراما 2022 السجائر بنسبة 70.7%، وسيجار 13%، والشيشة 12%، وبايب 8.3%، وتدخين إلكتروني 7%، ويتضمن المشهد الواحد على أكثر من نوع تدخين، جاء ذلك خلال فعاليات حفل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، لإعلان نتائج تحليل مشاهد التدخين والمخدرات بدراما رمضان- 2022، ومقارنتها بالسنوات الماضية.

حققت الدراما هذا العام نتائج إيجابية في تناولها لقضية المخدرات بالمقارنة بالسنوات الماضية، بحضور الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وعدد من الكتاب والمنتجين والفنانين وأعضاء مجلس النواب.

المساحة الزمنية لمشاهد الكحوليات وتعاطي المخدرات

وأوضح «عثمان» أن المساحة الزمنية لمشاهد الكحوليات وتعاطي المخدرات انخفضت في الأعمال الدرامية في رمضان الماضي لـ0.5 % من إجمالي المساحات الزمنية للأعمال الدرامية هذا العام بعدما كانت 4% % عام 2017، وأن من أبرز أنواع المخدرات التي ظهرت في الدراما هذا العام الكحوليات بنسبة 68% والحشيش 26% والهيروين 9%، والبانجو 3%، ويتضمن المشهد الواحد على أكثر من مادة مخدرة‫.

كما استعرض المعتقدات الخاطئة حول تعاطي المخدرات التي ظهرت في دراما عام 2022 سلوك اعتيادي 71% ونسيان الهموم 20% وخفة الظل 6% ومسكن للألم 2% ومساعدة على التركيز 2%، وقد يحتوي المشهد على أكثر من معتقد.

كما استعرض الظواهر الإيجابية في التناول الدرامي لقضية التدخين وتعاطى المخدرات لعام 2022، منها تفاعل صناع الدراما وظهور خطوط درامية إيجابية تتناول القضية، إذ إن 18% من الأعمال عرضت أضرار التعاطي وأثره على الفرد والمجتمع، كذلك عدم ظهور أي مشاهد تدخين وتعاطي مواد مخدرة للأطفال للعام الرابع على التوالي، وأيضا ظهور رسائل إيجابية للتوعية بأضرار التدخين وتعاطي المخدرات، ورسائل دعم للعلاج من مرض الإدمان، بجانب استمرار انخفاض نسب التدخين والتعاطي.