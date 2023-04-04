«مكافحة الإدمان» يشيد بمسلسلات المتحدة: خالية من مشاهد التدخين والتعاطي

أشاد المرصد الإعلامي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، بمسلسلات المتحدة التي خلت من مشاهد تعاطي المواد المخدرة والتدخين بواقع 6 مسلسلات، وهي «عملة نادرة، الكتيبة 101، والكبير أوي 7، وحضرة العمدة، والصفارة، و1000 حمد الله ع السلامة».

الأعمال الدرامية خلال أول 10 أيام من رمضان 2023

وأوضحت بيانات التحليل التي قام بها المرصد الإعلامي للصندوق، أن غالبية الأعمال الدرامية خلال أول 10 أيام من رمضان 2023 التزمت بعدم الترويج للتعاطي، كما أن دراما رمضان حتى الآن وما تتضمنه من لقطات التدخين وتعاطي المخدرات لم تروج لثقافة تعاطي المخدرات التي تدعم انتشار المفاهيم المغلوطة ومنها ارتباط المخدرات بنسيان الهموم والتغلب على المشكلات وغيرها من المعتقدات الخاطئة.

عدم الترويج لتعاطي المخدارات

وكشف المرصد الإعلامي للصندوق في نتائجه خلال أول 10 أيام من شهر رمضان 2023 عن وجود 260 مشهد تدخين وتعاطي مخدرات في الأعمال الدرامية بإجمالي ما يقرب من 5 ساعات، منها 230 مشهد تدخين بإجمالي ما يقرب من 4 ساعات و20 دقيقة.

بينما بلغت لقطات التعاطي 30 مشهدا بإجمالي 29 دقيقة، وذلك بواقع 25 مسلسلا خلال العام الحالي، ويمثل ذلك بنسبة 3.6 % من إجمالي المساحة الزمنية التي شغلتها لمشاهد التدخين بينما بلغت المساحة الزمنية للتعاطي 0.4%

وتشير البيانات الأولية إلى عدم ظهور لقطات تروج لمنتجات التبغ بصورة مباشرة، وأيضا التزام صناع الدراما للعام الثالث علي التوالي بوجود تصنيف عمري للأعمال الدرامية.

جدير بالذكر، بأن متوسط المساحة الزمنية للقطات التدخين خلال السنوات الماضية، كانت 13% فى دراما رمضان 2017 والخاصة بالتعاطى تمثل نسبة 4%، وبالتواصل المستمر مع صناع الدراما للالتزام بالوثيقة التي تم إطلاقها بالتعاون مع نقابة المهن التمثيلية بشأن التناول الرشيد لظاهرة التدخين وتعاطي المواد المخدرة، أدى ذلك إلى انخفاض نسب لقطات التدخين والتعاطي في الأعمال الدرامية على مدار السنوات الماضية.