عاجل.. إمام عاشور يفجر مفاجأة في مباراة حرس الحدود بعد التوقيع للأهلي

يظهر إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي الجديد، في استاد القاهرة، اليوم، خلال مباراة الأهلي وحرس الحدود، للمشاركة في تتويج فريقه الجديد ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وكشف مصدر في النادي الأهلي، لـ«الوطن سبورت»، أن إمام عاشور طلب من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي، وضع اسمه ضمن الحضور من جانب النادي الأهلي، في مقصورة الاستاد خلال المباراة، من أجل مشاركة الفريق مراسم الاحتفال بالتتويج ببطولة الدوري الممتاز.

ويحضر إمام عاشور من مدرجات استاد القاهرة، على أن يشارك اللاعب في مراسم التتويج ببطولة الدوري، المقرر لها غدًا، بعد مباراة حرس الحدود.

الأهلي يعلن التعاقد مع إمام عاشور لمدة 5 مواسم

وأعلن النادي الأهلي انضمام إمام عاشور لاعب ميتلاند الدنماركي، إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم لمدة 5 مواسم.

الأهلي يتوج ببطولة الدوري الممتاز اليوم بعد لقاء حرس الحدود

وستقوم رابطة الأندية، بتسليم درع الدوري إلى النادي الأهلي، غدًا، على أرضية استاد القاهرة الدولي، بعد انتهاء مباراة حرس الحدود.

ويستضيف الأهلي نظيره حرس الحدود، الساعة الثامنة والنصف مساء غد الأربعاء، على استاد القاهرة الدولي ضمن مؤجلات الجولة 33 من الدوري المصري الممتاز.