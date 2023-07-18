عاجل.. ميتلاند الدنماركي يعلن انتقال إمام عاشور إلى الأهلي رسميا
كتب:
وسام محمد
07:22 م | الثلاثاء 18 يوليو 2023
إمام عاشور
أعلن نادي ميتلاند الدنماركي رحيل إمام عاشور عن صفوف الفريق، إلى النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية 2023.
وكتب النادي الدنماركي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: « توصل ميتلاند والأهلي إلى اتفاق، بشأن التعاقد مع إمام عاشور».
وقال سفيند جرافرسن المدير الرياضي في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: «لقد كانت عملية خاصة مع إمام، الذي تعرض للأسف لإصابة سيئة بعد بداية جيدة».
ومن المفترض أن يعلن النادي الأهلي عن تفاصيل التعاقد مع إمام عاشور، خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد إعلان النادي الدنماركي تفاصيل التعاقد.
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