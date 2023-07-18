عاجل.. ميتلاند الدنماركي يعلن انتقال إمام عاشور إلى الأهلي رسميا

أعلن نادي ميتلاند الدنماركي رحيل إمام عاشور عن صفوف الفريق، إلى النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية 2023.

وكتب النادي الدنماركي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: « توصل ميتلاند والأهلي إلى اتفاق، بشأن التعاقد مع إمام عاشور».

وقال سفيند جرافرسن المدير الرياضي في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: «لقد كانت عملية خاصة مع إمام، الذي تعرض للأسف لإصابة سيئة بعد بداية جيدة».

ومن المفترض أن يعلن النادي الأهلي عن تفاصيل التعاقد مع إمام عاشور، خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد إعلان النادي الدنماركي تفاصيل التعاقد.

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