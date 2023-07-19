عاجل.. مفاجأة 3 صفقات جديدة بالأهلي بعد إمام عاشور ورحيل 4 لاعبين جدد

تواصل لجنة إدارة الكرة بالنادي الأهلي، عملها على ملف الصفقات الجديدة والراحلين، بعد الإعلان عن أولى الصفقات الصيفية ورحيل 4 لاعبين خارج جدران القلعة الحمراء.

وشهد ميركاتو الأهلي حتى الآن، حسم صفقة واحدة، بالإعلان عن ضم إمام عاشور لاعب وسط ميتلاند الدنماركي والزمالك سابقًا.

صفقات الأهلي الجديدة 2023

وأعلن النادي الأهلي، عن التعاقد مع إمام عاشور لاعب ميتلاند الدنماركي، لمدة 5 مواسم، وفقًا لما أكده مصدر لـ«الوطن سبورت».

وشدد المصدر على أنه سيجري التعاقد مع لاعبين جدد، وعلى رأسهم محمود مرعي مدافع فيوتشر، ورضا سليم لاعب الجيش الملكي المغربي، إضافة إلى المهاجم البرازيلي المحترف في الدوري الكوري، سوزا.

الراحلون عن الأهلي في ميركاتو 2023 حتى الآن

تأكد رحيل 6 لاعبين عن صفوف النادي الأهلي حتى الوقت الجاري، وهم شادي حسين وعلي لطفي وأيمن أشرف ومحمود وحيد، إذ اجتمع الرباعي مع مسؤولي النادي في الأيام الماضية، وانتهت علاقتهم بالأهلي رسمي بعد الاتفاق على كل التفاصيل والمستحقات المالية.

ورحل الثنائي شادي حسين وعلي لطفي إلى صفوف نادي زد، الصاعد حديثًا إلى الدوري الممتاز، بينما رحل أيمن أشرف إلى صفوف البنك الأهلي، وجاء انتقال محمود وحيد إلى فريق سموحة.