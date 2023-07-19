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عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة سعيدة للأهلاوية عن ثاني صفقات الأحمر

كتب:

وسام محمد
12:15 ص | الأربعاء 19 يوليو 2023
أحمد شوبير

أحمد شوبير

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن الأهلي اقترب من التعاقد مع البرازيلي جوستافو سوزا مهاجم نادي جيونبك هيونداي الكوري الجنوبي، لتدعيم صفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية 2023.

وقال «شوبير» خلال تقديمه برنامج «ملعب أون»، المذاع على قناة «أون تايم سبورتس»: «الأهلي اقترب من التعاقد مع البرازيلي جوستافو سوزا، في ثاني صفقات الفريق».

شوبير يكشف قيمة صفقة سوزا في الأهلي 

وأضاف: «الأهلي اتفق مع النادي الكوري الجنوبي، على دفع 500 ألف دولار مقابل الحصول على سوزا خلال فترة الانتقالات الصيفية».

في حال نجاح النادي الأهلي، في التعاقد مع سوزا خلال فترة الانتقالات الصيفية، سيكون ثاني صفقات الفريق بعد التعاقد مع إمام عاشور من ميتلاند الدنماركي.

وكان النادي الأهلي، قريبًا من التعاقد مع سوزا، في يناير الماضي، ولكن لم يتفق الطرفان على التفاصيل المادية، لتفشل الصفقة.

ويسعى النادي الأهلي، لتدعيم صفوف الفريق خلال الصيف الجاري، استعدادًا للموسم الجديد، خاصة في مركز رأس الحربة. 

سوزا سيكون ثاني صفقات الأهلي، البرازيلية في الموسم الثاني على التوالي؛ إذ أنه كان قد تعاقد مع برونو سافيو في الموسم الماضي قبل أن يرحل هذا الصيف.

   

 

 

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بقلم وسام محمد