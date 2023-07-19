عاجل.. شوبير يكشف التفاصيل الكاملة في صفقة إمام عاشور مع الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن تفاصيل وقيمة صفقة انتقال إمام عاشور، إلى النادي الأهلي، قادما من ميتلاند الدنماركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال «شوبير» في تصريحات عبر برنامج «ملعب أون» المذاع على قناة «أون تايم سبورتس»: «قيمة الصفقة كلفت خزينة النادي الأهلي 3 ملايين دولار لا أكثر».

وأضاف: «الأهلي يسدد المبلغ على قسطين، على أن يحصل نادي ميتلاند على 10% من إعادة بيع اللاعب مستقبلا».

إمام عاشور أهلاوي لمدة 5 مواسم

وأعلن النادي الأهلي، انضمام إمام عاشور لاعب ميتلاند الدنماركي، إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بعد إنهاء كل الأمور الإدارية والمالية الخاصة بالصفقة، بعد يمتد 5 مواسم.

جدير بالذكر أن مصدر خاص داخل النادي الأهلي، أكد لـ«الوطن سبورت»، في وقت سابق اليوم، أن إمام عاشور سيحصل على 15 مليون جنيه كراتب سنوي.