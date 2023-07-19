فيديو يظهر مدى قوة زلزال السلفادور.. شعر به الملايين

ذكرت هيئة رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن زلزالا قويًا بقوة 6.5 درجة ضرب قبالة سواحل أمريكا الوسطى، مع اهتزاز في أجزاء من السلفادور وهندوراس ونيكاراجوا.

الإبلاغ عن أضرار طفيفة

ووقع الزلزال عند ساعة 3:26 صباح اليوم، وكان مركزه على بعد 76 كيلومترًا جنوب شرق سان ميجيل في السلفادور أو 94 كيلومترًا غرب تشينانديجا في نيكاراجوا.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال بلغت قوته 6.5 درجة وضرب حوالي 69 كيلومترا تحت قاع البحر، وقدرت وزارة البيئة في السلفادور الحجم أعلى عند 6.8.

وتم الإبلاغ عن أضرار طفيفة في مواقع متعددة ولكن لم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات، وشعرت بالهزات الأرضية في أجزاء من السلفادور وهندوراس ونيكاراجوا.

#SismoSV Así se vivió el temblor en un supermercado en Ilopango San Bartolo, San Salvador.



Vía: @GersonLopezTV #TelenoticiasGMV pic.twitter.com/uGrOFLQ9Z9 — Telenoticias Megavisión (@TelenoticiasGMV) July 19, 2023

13 مليون شخص شعروا بالزلزال

وفقًا لنماذج الكمبيوتر من «USGS»، ربما شعر ما يصل إلى 13 مليون شخص بزلزال، بما في ذلك ما يقدر بنحو 755 ألف شخص ربما عانوا من اهتزاز «قوي».

ولم تصدر أي تحذيرات من حدوث تسونامي.

وقال مركز التحذير من تسونامي الأمريكي في بيان «بناء على معلومات الزلزال وسجلات تسونامي التاريخية، من غير المتوقع أن يولد الزلزال تسونامي».

وتقع أمريكا الوسطى على حلقة النار في المحيط الهادئ، وهي قوس من خطوط الصدع تدور حول حوض المحيط الهادئ المعرضة للزلازل الكبيرة.