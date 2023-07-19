4 هزات ارتدادية تبعت زلزال السلفادور البالغ شدته 6.5 درجة

أعلنت هيئة رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن 4 هزات ارتدادية تبعت الزلزال البالغ شدته 6.5 وضرب ساحل السلفادور المناطق الموجودة في أمريكا الوسطي وشعر به سكان العاصمة بأكملها.

وذكرت هيئة رصد الزلازل، أن هزة أرضية وصلت 3.6 درجة ووقعت على عمق 29 كيلومترا من سطح الأرض.

وهزة أرضية بقوة 3.7 وكانت على عمق 29 كيلومترا من سطح الأرض.

وهزة أرضية أخرى بقوة 3.4 وكانت على عمق 27 كيلومترا من سطح الأرض.

والأخيرة بقوة 3.6 وكانت على عمق 24 كيلومترا من سطح الأرض.

وتم الإبلاغ عن أضرار طفيفة في مواقع متعددة ولكن لم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات، شعرت بالهزات الأرضية في أجزاء من السلفادور وهندوراس ونيكاراغوا.