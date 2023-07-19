العثور على جثة طفل طافية بمياه النيل في بني سويف

عثر أهالي قرية سنور في محافظة بني سويف، على جثة طفل مجهول الهوية طافية بمياه النيل قرب الورشة، وجرى انتشال الجثة بمعرفة قوات الإنقاذ النهري، ونقلها بمعرفة سيارة إسعاف إلى المستشفى التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة.

بلاغ بالعثور على جثة طفل طافية بمياه النيل في بني سويف

تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير امن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ من الأهالي، بالعثور على جثة طفل طافية بمياه النيل قرب ورشة سنور، والذي وجه باتخاذ الاجراءات نحو انتشالها وإيداعها مشرحة أقرب مستشفى، تحت تصرف جهات التحقيق.

جهود مكثفة لكشف ملابسات الحادث

وانتقل إلى مكان الحادث قوات الإنقاذ النهري، حيث تمكنوا بالتعاون مع الأهالي من انتشال الجثة من مياه النيل، وجرى نقلها إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق.

وتبين من التحريات الأولية أن الجثة لطفل في عمر 10 سنوات، وجار التعرف على هويته.