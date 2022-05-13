أهالي أشمنت يؤدون صلاة الغائب على «يوسف» غريق بني سويف (فيديو)

أدى أهالي قرية أشمنت في محافظة بني سويف، وأسرة الطالب بالمرحلة الإعدادية يوسف مسعد، 16 عامًا، والذي عُرف إعلاميًا بـ«غريق بني سويف»، صلاة الغائب عليه بعد فشل محاولات انتشال جثته على مدار 19 يومًا كاملة، من رجال الإنقاذ النهري وأسرته وأهالي القرية، وذلك عقب صلاة الجمعة في مسجد مجاور لمنزل أسرته.

والد غريق بني سويف يتلقى العزاء عقب صلاة الغائب

وتلقى مسعد علي عبد المقصود، والد الغريق، العزاء عقب تأدية صلاة الغائب على ابنه، بأحد مساجد قرية أشمنت بمركز ناصر مسقط رأسهم، بعد صلاة الجمعة.

فشل محاولات انتشال جثة «يوسف» على مدار 19 يومًا

وكان يوسف مسعد، البالغ من العمر 16 عامًا طالب في الصف الثالث الإعدادي، لقي مصرعه غرقًا أثناء استحمامه بمياه نهر النيل أمام معدية قرية أشمنت التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بني سويف، منذ يوم 24 من شهر أبريل الماضي ولم يُعثر على جثمانه حتى الآن.

وقال والد الغريق «احتسبت ابني عند الله شهيدًا، وأشكر كل من ساعدنا، لم يقصّر أحد تجاهنا، ولم تبخل أي جهة في البحث عن جثة ابني، وعلى رأسهم مدير أمن بني سويف، الذي تواصل معي وأكد لي أن قوات الإنقاذ النهري لن تتركه إلا بناء على رغبتنا، وظلوا 19 يومًا معنا في البحث عن يوسف، وأتوجه بالشكر كذلك لكل أهالي قرية أشمنت، ومن شاركنا مصيبتنا حتى لو بالدعاء».