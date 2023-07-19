أماكن مبادرة «100 يوم صحة» في الساحل الشمالي.. «صيف واتطمن على نفسك»

أعلنت مديرية الصحة بالإسكندرية، تحت رعاية الدكتورة أميرة طهيو وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، توفير 7 أماكن للكشف ضمن مبادرة 100 يوم صحة، في الساحل الشمالي تحت شعار «صيف واتطمن على نفسك»، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان بالتأمين الطبي للساحل الشمالي، بالإضافة إلى وصول المبادرة لجميع الأماكن على مستوى مصر.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية، أماكن مبادرة 100 يوم صحة في الساحل الشمالي، بحسب ما أعلنته مديرية الصحة بالإسكندرية.

أماكن مبادرة 100 يوم صحة في الساحل الشمالي

- كارفور العروبة

- قرية آمون

- قرية السراب

- قرية سيدرا

- قرية كرير لاجون

- قرية جولدن بيتش

- قرية روزانا

تدريب 24 منقذا من القرى السياحية

‎في السياق ذاته، أكدت صحة الإسكندرية أنه بالتنسيق مع الدكتور مراد ظريف، مدير عام منطقة العامرية الطبية وضمن بروتوكلات التعاون المبرمة مع جمعية الهلال الأحمر المصري وكلية الطب البشري بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوچيا فرع العلمين، أقيمت اليوم، دورة تدريبية عن الإسعافات الأولية والإنقاذ والإنعاش القلبي والرئوي، شارك فيها المنقذون والعاملون بقرى كرير لاجون وكرير براديز بالساحل الشمالي، بالإضافة إلى عدد من طلاب كلية الطب، تم خلالها تدريب 24 منقذا من القرى السياحية، بالإضافة إلى17 طالبا من كلية الطب البشري.

وقدم التدريب الدكتور عمرو العربي مساعد مدير الطب العلاجي بمديرية الشئون الصحية، بالتنسيق مع الدكتور تامر الفقي مدير إدارة صحة البيئة بمنطقة العامرية الطبية.