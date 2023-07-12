مراكز الشباب في الإسكندرية تستقبل «حملات 100 يوم صحة».. كشف وعلاج مجانا

انطلقت مبادرة «100 يوم صحة» في الإسكندرية، وبدأ تفعيلها منذ إعلان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بدء تنفيذها كإحدى مبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسي التي تهتم بصحة المواطن، في جميع المستشفيات الحكومية العامة والتخصصية لإجراء الفحوصات الطبية والتحاليل والكشف والعلاج جميع الأمراض لكل المواطنين.

«100 يوم صحة» في مراكز الشباب

وقالت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة في الإسكندرية، لـ«الوطن »، إنّ مراكز الشباب في الإسكندرية بدأت، أمس، القافلة العلاجية المجانية «100 يوم صحة» التي تنظمها وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة في الإسكندرية بمركز شباب «سموحة» بنطاق حي شرق، وتهدف إلى التيسير على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية، حيث تمّ توقيع الكشف الطبي والفحوصات، والعلاج بالمجان لأهالي المنطقة.

نشارك بفاعلية في مبادرات الدولة

وأضافت وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، إن القوافل الطبية مستمرة خلال الفترة المقبلة خاصة في المناطق التي يحتاج سكانها لهذه الخدمات، من أجل رفع كفاءة المنظومة الطبية فيها وتوفير الخدمات العلاجية لسكانها بالمجان، مؤكدة استقبال هذه القوافل والحملات لمبادرة 100 يوم صحة بمراكز الشباب على مستوى الإسكندرية وخاصة بالمناطق لا توجد بها مستشفيات حكومية.