انطلاق البطولة العربية الـ23 لبناء الأجسام في الإسكندرية 17 نوفمبر المقبل

أعلن محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، استضافة الإسكندرية للبطولة العربية الـ23 لبناء الأجسام والكلاسيك والفيزيك، وذلك للعام الثاني على التوالي، في الفترة من 17 حتى 20 نوفمبر.

وأعرب المحافظ خلال مؤتمر صحفي عن سعادته باستضافة الإسكندرية البطولة العربية لبناء الأجسام للعام الثاني على التوالي، ورحب بالوفود المشاركة في البطولة، مؤكدا أن الإسكندرية دائما تُرحب وتفتح ذراعيها لاستقبال واستضافة الأحداث الرياضية العالمية.

الترتيبات التنسيقية بشأن تنظيم البطولة

وأكد أن المحافظة حريصة على اتخاذ الترتيبات التنسيقية بشأن تنظيم البطولة، وتوفير كامل الدعم والرعاية لجميع المشاركين في البطولة لإخراجها بشكل مشرف يليق بمكانة عروس البحر الأبيض المتوسط.

وتوجه محافظ الإسكندرية بخالص الشكر والتقدير للقائمين على تنظيم البطولة، متمنيًا التوفيق لجميع المشاركين وحصد العديد من البطولات وتمثيل بلادهم بشكل مُشرف خلال مشوارهم الرياضي.