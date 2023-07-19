«القاهرة الإخبارية»: روسيا لم تبلغ جنوب أفريقيا بأنّ القبض على بوتين يعني «إعلان حرب»

كشف الكرملين، عن أنّ روسيا لم تبلغ جنوب أفريقيا بأنّ القبض على الرئيس فلاديمير بوتين، بناءً على مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية سيعني «إعلان حرب».

وصرّح ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، بأنّ الجميع يدرك ما تعنيه محاولة التعدي على حقوق بوتين، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «رويترز».

وأظهرت وثيقة نشرتها محكمة محلية في جنوب أفريقيا، أمس الثلاثاء، أنّ رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، طلب من المحكمة الجنائية الدولية إعفاء بلاده من اعتقال بوتين، لأن من شأن ذلك أن يصل إلى حد إعلان الحرب.

وكان الرئيس الروسي مستهدفًا منذ مارس، بموجب مذكرة توقيف أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بزعم ارتكاب جريمة حرب تتمثل في «ترحيل» أطفال أوكرانيين منذ اندلاع الحرب الأوكرانية، لكن الحكومة الروسية تنفي ذلك.

ومن المقرر أن تستضيف جنوب أفريقيا، قمة لدول مجموعة بريكس، الشهر المقبل، من المنتظر أن يحضرها جميع رؤساء الدول الأعضاء بالمجموعة، التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.