ترقب دولي لحضور فلاديمير بوتين «قمة البريكس» بجنوب أفريقيا.. هل يتم اعتقاله؟

يترقب الجميع حضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لقمة البريكس، الشهر المقبل، في جنوب إفريقيا، بالنظر إلى أنه يمكن اعتقاله خلال القمة، في ظل طلب المحكمة الجنائية الدولية له بسبب القضايا الموجهة ضده، على إثر الأزمة الروسية الأوكرانية التي بدأت نهاية فبراير العام الماضي.

إمكانية القبض على فلاديمير بوتين

وذكر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، في لقاء مع شبكة «سي إن إن» الأمريكية، أن دولة جنوب أفريقيا موقعة على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية، لذا سيكون واجبا عليها القبض على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إذا سافر إليها، بعد إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقف بحق بوتين ومسئول روسي آخر، في تهمة ترحيل آلاف الأطفال الأوكرانيين بشكل غير قانوني إلى روسيا، التي تعد جريمة حرب، وفق ميثاق المحكمة الجنائية الدولية.

عدم حاجة بوتين لاستخدام القنابل العنقودية

بدوره، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن بلاده ليست بحاجة إلى استخدام الذخائر العنقودية حتى الآن، وإذا تم استخدامها ضد روسيا فإنها تحتفظ بحق الرد بالمثل، متابعا: «حتى الآن، لم نقم بذلك، ولم نستخدمها (الذخائر العنقودية)، ولم تكن لدينا مثل هذه الحاجة، على الرغم من النقص في الذخيرة في وقت ما، لكن لدينا أيضًا ذخيرة، لكننا لم نفعل ذلك».

بوتين يوضح مخزون روسيا من القنابل العنقودية

وعلق بوتين، في مقابلة صحفية، قائلا: «الولايات المتحدة نفسها وصفت في السابق استخدام الذخائر العنقودية بأنه جريمة، وأعتقد أن هذا هو ما ينبغي أن يكون»، متابعا: «أود أن أقول إن روسيا لديها مخزون كاف من أنواع مختلفة من الذخائر العنقودية، من مختلف الأنواع».