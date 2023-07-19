أسباب فقدان الشهية.. و3 علامات تدل على وجودها

كشفت هيئة الدواء المصرية أسباب الإصابة بفقدان الشهية، وقالت في تقرير رسمي إن هناك عددا من الأسباب التي تؤدي إلى فقدان الشهية، ومنها أسباب مرضية كبعض أمراض الكبد والكلى والقلب، وبعض أمراض الجهاز الهضمي، كسل الغدة الدرقية، الإيدز، مرض السرطان، فضلا عن أنها من الآثار الجانبية ​لتناول بعض الأدوية مثل (مشتقات الأفيون، بعض المضادات الحيوية، العلاج الكيماوي)​.

أعراض فقدان الشهية وأسبابها

وتابعت هيئة الدواء أن هناك بعض المواطنين يلجأون إلى أدوية فقدان الوزن والتي تهدف إلى إنقاص الوزن، وبدورها تؤثر على الشهية، مشيرة إلى أن علامات فقدان الشهية تتمثل في:

- نقص أو عدم الاهتمام بالطعام

- عدم تناول الأطعمة المفضلة

- تغييرات في الوزن.​

تفاصيل ورشة عمل لكيفية تحضير المستحضرات المرجعية

وفي سياق آخر، أعلنت هيئة الدواء المصرية فتح باب التسجيل في ورشة عمل عن كيفية تحضير وتقديم الملف العلمي للمستحضرات غير المرجعية أو المحولة من الأقسام الداخلية لوحدة التقييم العلمي والتطوير الدوائي.

وتابعت هيئة الدواء أن الورشة تهدف إلى شرح جميع المتطلبات اللازمة لتقديم ملف علمي كامل ونبذة عن المراجع العلمية المعتمدة التي يتم الاستعانة بها في مراجعة المستحضرات غير المرجعية مع شرح كيفية تقييم المستحضرات غير المرجعية والملفات العلمية التي يتم تقديمها للدراسة بوحدة التقييم العلمي والتطوير الدوائي.