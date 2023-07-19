هيئة الدواء تكشف أسباب تساقط الشعر.. واستشاري يحذر من الصبغات

قالت هيئة الدواء، إن تساقط الشعر سببه تناول أدوية الضغط والنقرس وجرعات عالية من فيتامين «أ»، بالإضافة إلى العلاج الكيميائي والإشعاعي، ونصحت المواطنين باستشارة الطبيب قبل الحصول على تلك الأدوية لتحديد الجرعات المناسبة لكل حالة.

أساب تساقط الشعر

ومن جهته، قال الدكتور حسن الفكهاني، أستاذ الأمراض الجلدية بكلية طب المنيا، إن النظام الغذائي يلعب دورا كبيرا في عملية تساقط الشعر، موضحة أن اتباع نظام غذائي شديد يفتقر إلى المكونات الأساسية التي يحتاجها الجسم.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أنه يجب على المواطنين عند اتباع حمية غذائية التركيز على الخضروات والفاكهة، خاصة وأن الدايت ليس حرمان الجسم من الطعام، ولكن التقليل من الأطعمة الدسمة والمليئة بالمواد المشبعة.

وأشار إلى أن هناك علامات واضحة تشير الى تساقط الشعر، وهناك نوعين: الأول وهو التساقط الطبيعي بمعدل 125 شعرة بشكل يومي عند استخدام الفرشاه أو خلال الاستحمام، والنوع الثاني هو غير الصحي، ولابد من الإسراع في العلاج عند رؤيته ومنه رؤية البقع الرقيق وانخفاض كثافة الشعر وحجمة، لافتا إلى عند ملاحظة هذه الأعراض لابد من استشارة الطبيب على الفور.

تساقط الشعر لدى السيدات بعد التقدم فى العمر

وحذر المواطنين من عملية صبغ الشعر المتكررة والتي تعمل على تليف فروة الشعر، إذ تحتاج في بعض الأحيان إلى التدخل العلاجي، ولايوجد مايسمي بالصلع الوراثي في السيدات ولكنه موجود عند الرجال، موضحا أنه مع التقدم فى العمر يتساقط الشعر لدى السيدات بسبب بلوغ سن اليأس وانقطاع الدورة الشهرية.