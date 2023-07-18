«هيئة الدواء» تصدر قائمة بالعقاقير المحفزة للشهية.. بينها مضادات اكتئاب

أصدرت هيئة الدواء المصرية دليلا إرشاديا خاص بالأدوية التي لها آثارا جانبية تعمل على زيادرة الشهية، في إطار حرص الهيئة على صحة وسلامة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2023 للنهوض بالصحة العامة للمواطنين، لافتة إلى أهمية الحصول على هذه الأدوية من خلال الطبيب المشرف على الحالة أو طلب الاستشارة من مقدم الرعاية الصحية.

الأدوية التي تزيد من الشهية

وجاءت الأدوية التي تزيد من الشهية، وفقا للدليل الإرشادي لهيئة الدواء كالتالي:

-بعض مضادات الاكتئاب مثل الباروكستين والسيرترالين.​

-بعض أدوية علاج الصرع.​

-مضادات الذهان، وهي نوع من أنواع أدوية العلاج النفسي المهدئة للأعصاب التي تُستخدم في الأساس للتحكم في مرض الذهان​.

-هرمونات الستيرويد، مثل بريدنيزون. ​

-بعض أدوية علاج السكري ​

-بعض أدوية علاج ضغط الدم المرتفع​.

ورش عمل مجانية من هيئة الدواء لهذه الفئات

وفي سياق متصل، أعلنت هيئة الدواء عن فتح باب التسجيل في ورشة عمل للتعريف بإجراءات تقديم ملفات مواد التسويق والإعلان، لافتة الى أن انعقاد الورشة يوم الأحد المقبل، بمقر هيئة الدواء المصرية بالمعادي ومتاح الحضور عبر إحدى المنصات الإلكترونية.

وقالت الهيئة إن ورشة العمل، المقدمة لممثلي شركات الأدوية وراغبي ترخيص المكتب العلمي، تهدف إلى تعريف العميل بمراحل الدعاية للمستحضرات المسجلة بهيئة الدواء المصرية، بداية من ترخيص المكتب العلمي، وتوضيح القرارات المنظمة والإجراءات الخاصة بالترخيص، مرورًا بالحصول على الموافقة الدعائية ومتابعة تداول المستحضرات الخاصة بالمكاتب العلمية، وكذا التعريف بإجراءات الرقابة على المكاتب العلمية المختلفة في ضوء قانون الصيدلة والقرارات المنظمة.