«الداخلية» تحتفل بالعام الهجري الجديد مع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل

نظم قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية، احتفالية في قاعة الاحتفالات بمجمع مراكز إصلاح وتأهيل العاشر، بمشاركة عدد من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، وبحضور عدد من علماء الأزهر الشريف

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى إعلاء قيم حقوق الإنسان، واستمرارا لتفعيل أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتوثيق أواصر الصلة بينهم وبين المجتمع الخارجي، وبمناسبة الاحتفال بالعام الهجري الجديد 1445هـ.

بدء احتفالية العام الهجري الجديد بآيات من الذكر الحكيم

كما تضمنت الاحتفالية تلاوة آيات من الذكر الحكيم والابتهالات، والحديث عن الدورس المستفادة من الهجرة النبوية الشريفة، وكذا قدم النزلاء عدة فقرات «إنشاد وابتهالات دينية».

وفي نهاية الاحتفالية، قدم الحضور الشكر على إتاحة تلك الفرصة لهم بمناسبة بداية العام الهجرى الجديد.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.