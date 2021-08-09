القوات المسلحة تنظم احتفالية دينية بمناسبة العام الهجري الجديد

نظمت القوات المسلحة، احتفالية دينية بمناسبة العام الهجري الجديد، بحضور عدد من قادة وضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة.

بدأت مراسم الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، بصوت القارئ الشيخ مصطفى عبدالوهاب، وألقى الدكتور طارق عبدالحميد عبدالرؤوف من علماء وزارة الأوقاف، كلمة أكد خلالها أنّ الاحتفال بهذه الذكرى العطرة لا يكون إلا تمسكا بشريعة الله السمحة، واقتدائنا بالرسول الكريم قولا وعملا وخلقا، وتوجيها من رسولنا الكريم بمكانة الوطن في ديننا الحنيف، حيث ضرب أروع الأمثلة وأصحابه الكرام في حب الوطن، وهو يغادر مكة المكرمة مهاجرا إلى المدينة المنورة.

وفى نهاية الاحتفال، أكد اللواء أركان حرب وليد حمودة عوض سلامة، مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، خلال كلمته التي ألقاها نيابة عن الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أنّ الاحتفال بذكرى الهجرة النبوية الشريفة، يأتي إجلالا وتعظيما لمبادئها وغايتاها السامية.

وأشار إلى أنّ رجال القوات المسلحة يؤكدون وفائهم للمهام والمسؤوليات التي كلفهم بها الشعب لحماية الوطن والدفاع عن سلامة وقدسية أراضيه وشعبه، مقتدين بخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلّم في الصدق والإخلاص والعمل الجاد لمواجهة التحديات.