رئيس حزب الجيل: توطين الصناعة الطريق الصحيح لحل مشكلاتنا الاقتصادية

رحب ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية، بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي في مصر.

تفاصيل المجمع الصناعي الثالث لإنتاج الأسمدة

وأشار إلى أن ذلك يأتي من خلال نقل المعرفة والخبرة والتكنولوجيا من الشركات الأجنبية الكبيرة والاستفادة من القدرات الإنتاجية والتشغيلية لديها، مشيرا إلى أنها سياسات جديدة أوضحها الرئيس السيسي بعد اجتماعه مع الوفد الأجنبي الذي ضم رئيسي شركتي «ووهوان للهندسة» الصينية و«باليسترا» الإيطالية، العاملتين في مجال الأسمدة، وكبار المسؤولين بالشركتين؛ للبدء الفوري في إنشاء المجمع الصناعي الثالث لإنتاج الأسمدة في العين السخنة، الذي يأتي استكمالاً لنجاح إنشاء وتشغيل المُجمعين الصناعييَن للأسمدة الفوسفاتية والمركبة، والأسمدة الأزوتية، بالعين السخنة وذلك لمواصلة العمل على تطوير منظومة إنتاج الأسمدة على المستوى المحلي، كونها من أهم المدخلات والمستلزمات المؤثرة على الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي، على طريق تتضيق الفجوة بين الاستيراد والتصدير وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقوية العملة الوطنية.

بناء قاعدة صناعية حقيقية

كما أشاد رئيس حزب الجيل، بتصريحات الرئيس السيسي في هذا الاجتماع، إذ أكد أن الدولة تعمل بدأب على بناء قاعدة صناعية حقيقية ومتطورة في مختلف المجالات الصناعية، لا سيما ذات الصلة بالأمن الغذائي والقطاعات الحيوية، في ضوء تنامي التحديات الدولية في هذا الشأن.

وشدد رئيس حزب الجيل على ذلك يعد الطريق الصحيح لحل مشكلاتنا الاقتصادية، وبناء نهضة وتنمية حقيقية في البلاد.