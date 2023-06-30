رئيس حزب الجيل: 30 يونيو نقطة فارقة في مسيرة مصر

أكّد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية وعضو المجلس الرئاسى للتيار الإصلاحي الحر أنَّ يوم 30 يونيو كان فارقاً في تاريخ الشعب المصري وعلامة مضيئة ستتوقف أمامها الأجيال الجديدة للدراسة والتحليل وستذكرها بفخر واعتزاز بشجاعة الشعب وقواته المسلحة وقائدها عبدالفتاح السيسي، الذي تحدى الدول الكبرى أصحاب مخطط التقسيم والفوضى الخلاقة وأزاح حكم حلفاؤهم وواجه الإرهاب الأسود بقوة حتى طهر البلاد.

تكاتف الشعب مع القوات المسلحة أفشل مخططات الإخوان

وأكّد «الشهابي»، في تصريح خاص لـ«الوطن»: «كان هناك العديد محاولات الإخوان للسيطرة على مفاصل الدولة المصرية، ولكنها فشلت بفضل مقاومة شعب مصر العظيم وتكاتفه مع قواته المسلحة، موضحًا أنَّ مبدأ ثورة 30 يونيو مازال مستمر إلى اليوم، ويعمل الرئيس السيسي على لم شمل الشعب المصري والحفاظ على ترابطه من خلال عدة أشكال مختلفة وأخرها الحوار الوطني، الذي يمثل عالمة بارزة في تاريخ مصر مشيداً الشهابي بالروح التوافقية التى تجرى بها مناقشات اللجان الفرعية المنبثقة عن المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مؤكّدًا أنَّ نتائجها ستكون خارطة طريق جديدة للجمهورية الجديدة .

حزب الجيل: 30 يونيو نقطة فارقة في مسيرة مصر

وهنأ رئيس حزب الجيل الشعب المصري بمرور 10 سنوات على ثورة 30 يونيو التي مثلت نقطة فارقة في مسيرة الدولة المصرية وساهمت في انقاذها واسترداد هويتها الحضارية، قائلًا: «التاريخ سيذكر للرئيس السيسي شجاعته في اتخاذ القرار ومواجهة دول التآمر والاستعلاء الغربي، وأنه تمكّن بذكاء وحكمة أفساد مؤامرة التقسيم والفوضى الخلاقة وأستعادت الأمن والأمان والاستقرار».