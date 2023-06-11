حزب الجيل الديمقراطي: تفرغ النواب نص دستوري ومخالفة ذلك «عوار»

قال ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إن التفرغ نص دستوري، موضحا أن النائب مهامه ثقيلة، وإذا قام بها على أكمل وجه فلن يجد وقتا للنوم، وأنا مع زيادة الراتب الشهري للنائب، حتى يتفرغ بشكل تام.

تفرغ النواب لمهام العضوية

وأضاف ناجي الشهابي، خلال لقائه ببرنامج «الحوار الوطني» على قناة «إكسترا نيوز»، أنه عندما يكون الدستور في المادة 103 يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، فعلى الكافة من مؤسسات الدولة المختلفة بأن تلتزم بهذا النص ويتفرغ الأعضاء، وإلا سيكون فيه عوار دستوري، قد يصيب كل قرارات المجلس، ولم ينفذوا النص الموجود بالمادة 103 في الدستور.

الدستور ملزما للكل

تابع ناجي الشهابي، الدستور المصري تم كتابته عبر مراحل متعددة وانتهى باستفتاء الشعب عليه، وأصبح منذ إعلان نتيجة استفتاء الشعب عليه ملزماً للكافة وكل جهات الدولة تلتزم بمواده ونصوصه.