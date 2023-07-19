ضياء رشوان: السيسي استخدم سلطاته الدستورية في العفو عن بعض المحكوم عليهم

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن الرئيس السيسي يشجع الحوار الوطني في كل خطواته، وذلك التشجيع يخلق مناخا إيجابيا يساعد على العمل تحت مظلة الحوار الوطني.

رشوان: لا نطلب من الرئيس إلا ما يدخل ضمن صلاحياته الدستورية فقط

وتابع رشوان، في مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز» بأن «الرئيس استخدم سلطاته المباشرة في العفو الرئاسي عن المحكوم عليهم من محاكم أمن الدولة العليا، والرئيس لم يتعد على سلطة أخرى، ونطلب من الرئيس ما يدخل ضمن صلاحياته فقط».

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أصدر قرارا جمهوريا بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكاما قضائية، من بينهم باتريك زكي ومحمد الباقر.

وجاء ذلك في إطار استخدام الرئيس لسلطاته الدستورية، واستجابةً لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني والقوى السياسية.